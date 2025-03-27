Строительство нового здания школы № 31 в Бийске начнут в 2025 году

Соответствующее решение принято на уровне правительства края и губернатора Виктора Томенко Строительство нового здания школы № 31 в Бийске, о закрытии которой ранее распространялись слухи, планируется начать в 2025 году.
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