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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Вербов: «Отсутствие сборной, ЛЧ – когда ты варишься в собственном соку, мотивация пропадает. Интерес падает и у игроков, и у тренеров, и у зрителей»

Вербов – главный тренер клуба «Зенит-Казань». В 2022 году российские команды были отстранены от международных соревнований.

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