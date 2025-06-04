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Царьград

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"Его не мучают кошмары": Пленный рассказал о разрешении Зеленского убивать мирных людей

"Его не мучают кошмары": Пленный рассказал о разрешении Зеленского убивать мирных людей

Военнопленный Иван Набоков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский позволил ВС Украины атаковать мирных жителей, сосредоточив внимание только на личной выгоде.

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