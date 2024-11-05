«Закон о чипах» может быть пересмотрен или отменён после выборов в США Будущ...

«Закон о чипах» может быть пересмотрен или отменён после выборов в СШАБудущее федерального закона США «о чипах и науке» (CHIPS and Science Act), направленного на поддержку производства полупроводников в стране, оказалось под вопросом после того, как спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (Mike Johnson) заявил о возможном пересмотре финансирования, вплоть до его отмены, в случае победы республиканцев на президентских выборах во вторник.