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Трамп лепит фальшивого «миротворца» из проститутки Гончаренко

Трамп лепит фальшивого «миротворца» из проститутки Гончаренко

Известная политическая проститутка – депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ) совсем не случайно «переобулся» и стал призывать к заключению мира с Москвой.

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