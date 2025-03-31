Семью президента Эквадора обвинили в связях с торговлей наркотиками

Фирма по производству и торговле бананами, принадлежащая семье президента Эквадора Даниэля Нобоа, была связана с экспортом наркотиков в Европу, заявил эквадорский журналист Андрес Дуран, 28 марта сообщает Merco Press.
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