Ракова: почти 56 тысяч учеников предпрофклассов познакомятся с работодателями

Почти 56 тыс. учеников предпрофессиональных классов Москвы в этом учебном году познакомятся с потенциальными работодателями, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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