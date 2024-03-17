А виноваты во всём Пушкин и Достоевский: Немецкий "спящий агент" выводит Россию "на чистую воду"

Основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова* покинула Россию в 2017 году. Обосновавшись в Германии, эта персона, позиционирующая себя как борца за права заключённых, встала в ряды ненавистников России, поливающих грязью свою родину за деньги врагов.
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