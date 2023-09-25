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На Ямале реализуют жилищные сертификаты на покупку новых квартир

На Ямале реализуют жилищные сертификаты на покупку новых квартир

Салехардцы, проживающие в аварийных домах, могут улучшить жилищные условия, не дожидаясь расселения. Администрация Салехарда запустила пилотный проект по реализации сертификатов на покупку готовых квартир или по договору долевого строительства.

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