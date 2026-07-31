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Журнал «Профиль»

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Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисисткпа Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, обыграв во втором круге представительницу Австрии Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:2.

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