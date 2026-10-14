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Газета.ру

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Куклачев признался, что женился на цирковой артистке спустя неделю знакомства

Куклачев признался, что женился на цирковой артистке спустя неделю знакомства

Дрессировщик Дмитрий Куклачев, сын знаменитого руководителя Театра кошек, рассказал о своей первой супруге.

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