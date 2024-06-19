Легендарная французская актриса Анук Эме скончалась в возрасте 92 лет

Французская актриса Анук Эме, одна из самых любимых в Европе, скончалась в возрасте 92 лет. За свою карьеру в кино она снялась более чем в 70 фильмах, работая с такими известными режиссерами, как Клод Лелуш, Жак Деми, Федерико Феллини и Бернардо Бертолуччи.