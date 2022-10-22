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Васильев о том, что FIS продлила отстранение россиян: «Когда бомбили Югославию, они как-то не очень переживали, что страдает безопасность спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

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