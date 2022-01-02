Открытие СРО дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

10 января 2022 года состоится открытие Социально-реабилитационного отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в том числе с ментальными нарушениями в ЦСОГПВиИ Новошахтинска по адресу: ул.
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