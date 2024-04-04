Неловкий момент: 10 провалов в истории

Вы упали, вас окатили водой? Кошка написала вам в ботинки, вы купили просроченное молоко? Не расстраивайтесь и не считайте себя неудачником десятилетия, потому что история знает более нелепые случаи невезения.
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