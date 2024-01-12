Тяжелоатлеты из Адыгеи вошли в состав сборной России по тяжелой атлетике.

По итогам выступлений за 2023 год руководством Федерации тяжелой атлетики России было принято решение включить в состав сборной России, студентов Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Адыгейского государственного университета – тяжелоатлетов Рустама Шашева и Дмитрия Шмарина.