Тяжелоатлеты из Адыгеи вошли в состав сборной России по тяжелой атлетике.

По итогам выступлений за 2023 год руководством Федерации тяжелой атлетики России было принято решение включить в состав сборной России, студентов Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Адыгейского государственного университета – тяжелоатлетов Рустама Шашева и Дмитрия Шмарина.
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