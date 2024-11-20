«Авито» запускает покупку товаров в рассрочку совместно с Т-банком

Пользователям сервиса частных объявлений «Авито» стала доступна услуга по оформлению С2С-кредита («клиент-клиенту») через сервис «Т-Рассрочка» (ранее он назывался «Тинькофф Кредит Брокер»), следует из сообщения банка.
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