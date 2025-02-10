Погода порадует жителей Подмосковья сугробами на 23 февраля

Сильные снегопады ожидаются также в Черноземье и Поволжье.фото: t.me/mos_sobyaninПогода готовит подарок любителям лыж и сноуборда к 23 февраля: в столице и ряде регионов ожидаются снегопады, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.