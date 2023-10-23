NI: встречу Путина и Ким Чен Ына не стоит недооценивать

РИАМО - 23 окт. Сентябрьская встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына доказала стабильность и перспективность отношений двух государств, и ее не стоит недооценивать, заявила политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа, пишет РИА Новости.