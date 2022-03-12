Тренер «Нанта»: «Если бы «ПСЖ» уважал «Реал», то победил бы 3:0. Они проиграли команде, которая гораздо слабее»

Тренер «Нанта» раскритиковал подход «ПСЖ» к матчу против «Реала» в Лиге чемпионов. «ПСЖ» не помог сам себе, они не отнеслись к сопернику с уважением.

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