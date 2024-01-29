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Командир Савяль рассказал, почему ВСУ называют их «железными» штурмовиками

Командир Савяль рассказал, почему ВСУ называют их «железными» штурмовиками

Легендарный командир приморских штурмовых подразделений 394 полка пятой общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным «Саваль» рассказал, почему украинские военные называют его бойцов «железными» штурмовиками.

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