Легендарный командир приморских штурмовых подразделений 394 полка пятой общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным «Саваль» рассказал, почему украинские военные называют его бойцов «железными» штурмовиками.
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