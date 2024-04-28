Эмигрантка из России съехалась с немцем, а потом рассказала, что ее разочаровало в отношениях

AK

Alexander Kneper

Сказки венского леса. Гудное молоко ПОЛНОЦЕННО, долго еще не могли заменить. В СССР для женщи был декретный отпуск, до которого западу было как до Луны. Няню ДАЛЕКО НЕ ВСЯКИЙ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ. К стати, в ФРГ до 1957 г. женщины НЕ МОГЛИ РАСПОРЯЖАТСЯ ДАЖЕ СОБСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ и до 1977г. должна была спрашивать у мужа, какую профессию избрать. Так что сказки о западных "свободах" это очередной звиздеж 😂😂😂