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Эмигрантка из России съехалась с немцем, а потом рассказала, что ее разочаровало в отношениях

Эмигрантка из России съехалась с немцем, а потом рассказала, что ее разочаровало в отношениях

Многие молодые девушки в России мечтают о браке с иностранцем, видя его как путь к новой жизни и увлекательным приключениям.

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Комментарии
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Alexander Kneper
Ну, по ее словам, договаривались то о другом еще &quot;на берегу&quot; 😁😁😁
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8 час.
AK
Alexander Kneper
Сказки венского леса. Гудное молоко ПОЛНОЦЕННО, долго еще не могли заменить. В СССР для женщи был декретный отпуск, до которого западу было как до Луны. Няню ДАЛЕКО НЕ ВСЯКИЙ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ. К стати, в ФРГ до 1957 г. женщины НЕ МОГЛИ РАСПОРЯЖАТСЯ ДАЖЕ СОБСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ и до 1977г. должна была спрашивать у мужа, какую профессию избрать. Так что сказки о западных &quot;свободах&quot; это очередной звиздеж 😂😂😂
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7 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Халява дело приятное
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5 час.

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