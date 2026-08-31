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Мировое обозрение

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Новейшая иранская система ПВО сбила американский «Рипер» над Ормузским проливом

Новейшая иранская система ПВО сбила американский «Рипер» над Ормузским проливом

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper в воздушном пространстве над восточной частью Ормузского пролива.

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