В КНР обвинили США в клевете из-за заявлений о контрабанде панголинов

В Китае потребовали от США не наносить урон репутации Пекина обвинениями в контрабанде панголинов, чешую которых, по мнению Вашингтона, активно используют в медицинских целях, несмотря на отсутствие научного подтверждения этому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии