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Какие есть безопасные способы удаления ушных пробок в домашних условиях

Какие есть безопасные способы удаления ушных пробок в домашних условиях

Ушные пробки – это накопление серы, которая скапливается в области ушного прохода. Со временем она может закупорить слуховой проход, что ведет к ухудшению слуха, болям, головокружению и даже воспалению среднего уха.

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