Лавров проведет множество встреч на Генассамблее ООН в сентябре

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре планирует множество встреч на Генассамблее ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что график мероприятий активно разрабатывается.
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