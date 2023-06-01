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Сенаторы Кардин и Кейн призвали Байдена «поддержать создание международного трибунала», который осудил бы действия РФ на Украине

Сенаторы Кардин и Кейн призвали Байдена «поддержать создание международного трибунала», который осудил бы действия РФ на Украине

Законодатели из Соединенных Штатов Бен Кардин и Тим Кейн призвали хозяина Белого дома Джо Байдена «поддержать создание международного трибунала», который осудил бы действия Российской Федерации на Украине.

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