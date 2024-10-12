Лавров заставил Бориса Джонсона попотеть и предупредил про "сэров Геев в Форин-офисе"

Новая порция откровений из новой книги экс-премьера Великобританиии Бориса Джонсона увидела свет. На это раз политик рассказал, как глава МИД России Сергей Лавров заставил его попотеть в Москве, а при приветствии предупредил, что он - "не сэр Гей.