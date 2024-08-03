Артемий Лебедев угодил в скандал: "Совет осетин" возмутился высказываниями о "Матерях Беслана"

Дизайнер Артемий Лебедев угодил в скандал после интервью с иноагентом Дудём*. В беседе была затронута тема общественных организаций, в частности "Матери Беслана, и первый предположил, что они "спекулируют на трагедии".
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