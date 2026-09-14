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XPR Network потеряла $9 млн из-за атаки на Proton Swaps

XPR Network потеряла $9 млн из-за атаки на Proton Swaps

Сеть XPR Network столкнулась с серьезным инцидентом безопасности: злоумышленник использовал уязвимость в механизме вывода средств Proton Swaps и за считанные минуты вывел ликвидность на сумму более $9 млн.

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