«Упала и растоптала»: старшая дочь Куценко покалечила младшую

Актер раскрыл подробности инцидента. Гоша Куценко Legion MediaГоша Куценко — многодетный отец. У актера есть 27-летняя дочь Полина Куценко от актрисы Марии Порошиной и две дочери, Евгения и Светлана, от союза с моделью Ириной Скриниченко.