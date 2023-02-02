РОСБАЛТ

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WSJ: В новый пакет помощи США Киеву войдут дальнобойные ракеты GLSDB

WSJ: В новый пакет помощи США Киеву войдут дальнобойные ракеты GLSDB

США 3 февраля объявят о новом пакете помощи Украине, куда будут включены самонаводящиеся ракеты GLSDB ((Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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