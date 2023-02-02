WSJ: В новый пакет помощи США Киеву войдут дальнобойные ракеты GLSDB

США 3 февраля объявят о новом пакете помощи Украине, куда будут включены самонаводящиеся ракеты GLSDB ((Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
США 3 февраля объявят о новом пакете помощи Украине, куда будут включены самонаводящиеся ракеты GLSDB ((Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Свежие комментарии