Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», высказал мнение, что западные страны должны перестать воспринимать страны БРИКС как «экзистенциальную угрозу» и начать диалог с этим альянсом, если они не хотят столкнуться с неизбежным поражением.