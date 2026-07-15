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"Евро-3": что это за бензин и чем отличается от привычного топлива

"Евро-3": что это за бензин и чем отличается от привычного топлива

До конца 2026-го в России нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) официально можно выпускать бензин и дизельное топливо класса К5 (эквивалент европейского класса "Евро-5"), но с техническими характеристиками класса К3 ("Евро-3").

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