"Евро-3": что это за бензин и чем отличается от привычного топлива

До конца 2026-го в России нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) официально можно выпускать бензин и дизельное топливо класса К5 (эквивалент европейского класса "Евро-5"), но с техническими характеристиками класса К3 ("Евро-3").
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии