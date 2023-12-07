Mash: Брянскую гимназию, в которой произошла стрельба, охраняла пенсионерка

В гимназии в Брянске, где школьница устроила стрельбу, не было ни камер, ни турникетов. Соответствующую информацию в четверг, седьмого декабря, опубликовал Телеграм-канал Mash со ссылкой на учащихся заведения.
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