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На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) представлены проекты пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), одобренных к строительству президентом России Владимиром Путиным.

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