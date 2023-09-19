Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что на территории ряда подконтрольных нацистским формированиям регионов, которые расположены на Востоке державы, начали свою работу сигнализирующие о возникновении тревожного режима системы.
Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что на территории ряда подконтрольных нацистским формированиям регионов, которые расположены на Востоке державы, начали свою работу сигнализирующие о возникновении тревожного режима системы.
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