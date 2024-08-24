В Актау снизили давление питьевой воды до конца месяца для потребителей ЦУВС-4

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает inAktau.kz. «В связи с большим расходом воды для поддержания уровней в резервуарах на ЦУВС- 4 с 16 по 20 мкр, с 30 по 39 мкр, Шығыс 1,2,3 максимально снижено давление питьевой воды ориентировочно до 18.
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