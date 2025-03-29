Политика как он...
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Политика как она есть

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В RUTUBE опровергли данные о блокировке сервиса в Турции

В RUTUBE опровергли данные о блокировке сервиса в Турции

В RUTUBE заявили, что информация о блокировке платформы в Турции не соответствует действительности, «Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает», — заявили RT в компании.

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