Эстония перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией, пишет Financial Times. По данным издания, Первую бригаду переводят в город Йыхви в 50 км от РФ, а в Нарве строят новую военную базу, способную принять до 1 тыс.
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