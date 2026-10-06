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120 Гц, гигантский аккумулятор на 8000 мА•ч, камера 50 Мп и защита IP69 — представлен смартфон

120 Гц, гигантский аккумулятор на 8000 мА•ч, камера 50 Мп и защита IP69 — представлен смартфон

Он работает под управлением Android 16 Vivo без лишнего анонса представила новый смартфон Y32, который получил аккумулятор емкостью 8000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт.

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