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Норрис сфотографировался с Пиастри: «Двойной подиум! Поздравляю, дружище!»

Норрис сфотографировался с Пиастри: «Двойной подиум! Поздравляю, дружище!»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поздравил напарника Оскара Пиастри с дебютным подиумом в «Формуле-1».

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