Депутат Свинцов, заявлявший об опасности покупки Telegram Premium, не знает, как у него появилась платная подписка

Парламентарий заверил, что откажется от нее, предположив, что это был подарок от кого-то из ближнего окруженияДепутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил Daily Storm, что откажется от платной подписки в Telegram на фоне уголовного преследования основателя платформы Павла Дурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии