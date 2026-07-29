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Daily Storm

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Депутат Свинцов, заявлявший об опасности покупки Telegram Premium, не знает, как у него появилась платная подписка

Депутат Свинцов, заявлявший об опасности покупки Telegram Premium, не знает, как у него появилась платная подписка

Парламентарий заверил, что откажется от нее, предположив, что это был подарок от кого-то из ближнего окруженияДепутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил Daily Storm, что откажется от платной подписки в Telegram на фоне уголовного преследования основателя платформы Павла Дурова.

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