Южный циклон задержится в Челябинской области

Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах региона ожидаются очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду.