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Царьград

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ФСБ задержала японского журналиста за шпионаж на Курильских островах

ФСБ задержала японского журналиста за шпионаж на Курильских островах

Японский журналист из "Хоккайдо Симбун" задержан ФСБ на Курильских островах по подозрению в шпионаже.

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