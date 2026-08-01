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Всё о женщинах

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Секреты Деми Мур: как актриса сохраняет форму в 63 года

Секреты Деми Мур: как актриса сохраняет форму в 63 года

Деми Мур вступила в седьмой десяток, и ее внешность продолжает вызывать восхищение. Актриса, известная по фильмам «Привидение» и «Солдат Джейн», не выглядит на свой возраст, и тут дело не только в генетике.

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