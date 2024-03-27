Восстановление дорог в Пензе после зимы будет поэтапным

На аппаратном совещании в городской администрации был рассмотрен вопрос о восстановлении дорог после зимы, которые не включены в список объектов для ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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