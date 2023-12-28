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«Не узнает даже родная мать», – Пегова из-за экстремального похудения пугает людей странным видом

«Не узнает даже родная мать», – Пегова из-за экстремального похудения пугает людей странным видом

Звезда “Акушерки” Ирина Пегова продолжает вызывать волну обсуждений из-за своего внешнего вида. На этот раз она решила проявить фантазию, но получила немало хейта.

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