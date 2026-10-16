В США кота по кличке Тертл, пропавшего в марте 2025 года в городе Гринвич, штат Коннектикут, вернули хозяевам через 571 день после пропажи, сообщает телеканал ABC7.
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