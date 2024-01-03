На Украине призвали провести мобилизацию через жеребьевку

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на полном серьезе призвал на своей странице в соцсети киевский режим проводить мобилизацию населения на войну с использованием лотереи или жеребьевки.
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